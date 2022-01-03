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В Турции годовая инфляция обновила 19-летний рекорд

В Турции годовая инфляция обновила 19-летний рекорд В декабре прошлого года цены в Турции выросли в среднем на 13,6% по сравнению с ноябрем и на 36,1% по сравнению с декабрем прошлого года.
Финансы
3 января 2022 г. 15:22
В Турции годовая инфляция обновила 19-летний рекорд

В декабре прошлого года цены в Турции выросли в среднем на 13,6% по сравнению с ноябрем и на 36,1% по сравнению с декабрем прошлого года.

Как передает Report, информацию распространило Управление статистики Турции.

В информации говорится, что годовая инфляция в стране обновила рекорд, зафиксированный в сентябре 2002 года (19 лет назад).

За последний год самый низкий рост цен в Турции зафиксирован в сфере связи - 8,8%. В сфере образования годовая инфляция составила 17,2%. За год алкогольные напитки и табак подорожали в среднем на 20%, одежда и обувь - на 20,1%, безалкогольные напитки и продукты питания - на 43,8%, предметы домашнего обихода - на 40,95%, транспортные услуги - на 53,7%.

Что касается месячного роста цен, то услуги связи подорожали на 3,65%, образовательные услуги - на 0,1%, безалкогольные напитки и продукты питания - на 16%, предметы домашнего обихода - на 16,5%, транспортные услуги - на 28,5%.

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Версия на английском языке Turkey’s inflation hits 19-year record 
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə illik inflyasiya 19 illik rekordu yeniləyib

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