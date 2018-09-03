В Турции годовая инфляция достигла рекордной отметки

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ В Турции годовой уровень инфляции достиг рекордной отметки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, в прошлом месяце годовая инфляция в Турции составила 17,9%. Это по сравнению с предыдущим месяцем на 2,05 процентных пункта больше, и самая высокая отметка за последние 15 лет.

Сделав заявление в связи с ситуацией, Центральный банк Турецкой Республики заявил, что будут предприняты все меры для сохранения стабильных цен: "На заседании Совета монетарной политики в этом месяце будет определена новая финансовая политика".

Напомним, что кризис в Турции начался после введения налогов решением президента США Дональда Трампа на импортируемой из этой страны алюминий.