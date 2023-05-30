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В Турции допустили отрицательную инфляцию впервые с 2018 года

В Турции допустили отрицательную инфляцию впервые с 2018 года В Турции в мае может быть зафиксирована отрицательная инфляция в месячном выражении впервые с декабря 2018 года.
Финансы
30 мая 2023 г. 17:46
В Турции допустили отрицательную инфляцию впервые с 2018 года

В Турции в мае может быть зафиксирована отрицательная инфляция в месячном выражении впервые с декабря 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статуправление страны (TurkStat).

Этот сценарий может реализоваться, если президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выполнит свои предвыборные обещания о предоставлении домохозяйствам бесплатного природного газа в течение месяца. Эрдоган 20 апреля 2023 года пообещал домохозяйствам в Турции год бесплатного газа после того, как начнется добыча на недавно запущенном месторождении "Сакарья" в Черном море.

По прогнозам TurkStat, нулевые цены на газ будут зафиксированы в мае. По мнению ведомства, данное решение значительно повлияет на снижение индекса потребительских цен, в котором позиции "городской газ и природный газ" имеют вес чуть менее 3%. Главный экономист Yatirim Finansman Securities заявил, что бесплатный газ повышает вероятность отрицательного ежемесячного показателя.

В последний раз Турция сообщала об отрицательной месячной инфляции в декабре 2018 года. В среднем за последний год этот показатель составил 3,1%. Данные об уровне инфляции в Турции будут обнародованы 5 июня.

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