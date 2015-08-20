​В Турции доллар стремительно дорожает

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе торгов на турецкой валютной бирже курс доллара США вырос до 3 лир. Однако затем курс вновь упал до 2,91 лиры.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, основной причиной повышения курса доллара является рост продаж лиры при проведении операций на рынках Азии.

По информации, сегодня утром курс доллара США вырос до 3,002 TRY/USD, а в 07:46 по местному времени вновь начал снижаться.

По данным Центробанка Турции, сейчас на биржах доллар покупают за 2,9009, продают за 2,9061 лир.

Турецкие эксперты прогнозируют рост доллара в скором времени до 3,15 и 3,60 турецких лир.