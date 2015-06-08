​В Турции доллар стремительно дорожает

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Первичные результаты прошедших вчера в Турции парламентских выборов показывают, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) уже не будет единолично управлять страной. ПСР, получившая 258 мест в Высшем законодательном органе, должна будет создать коалиционное правительство. Наряду с этим, учитывая неопределенность, связанную со сроками ранних выборов или переходом к президентской системе управления, до стабилизации политической ситуации прогнозируется нестабильность экономики Турции. Это нанесет серьезный удар по Турции, в которой и без того наблюдаются экономический спад и проблемы в финансовой системе.

Как сообщает Report, сегодня, в первый рабочий день после выборов, национальная валюта Турции заметно ослабела по отношению к доллару и евро. В результате курс доллара вырос до 2,80 TRY/USD, евро - до 3,11 TRY/EUR. На Стамбульской фондовой бирже индекс BIST100 снизился на 6% до 77 000 пунктов.

Аналитическая группа Report считает, что турецкая лира продолжит свое падение и 1 доллар подорожает на 3 лиры, а индекс BIST100 снизится до отметки 65 000. На фоне стрессовой ситуации на финансовых рынках негативное воздействие слабого темпа развития мировой экономики на экономику Турции продолжится. В итоге, положительных изменений в экономике Турции в этом году не ожидается.