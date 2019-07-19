​В Turan Bank новые акционеры

Новые акционеры привлечены в Turan Bank в рамках повышения уставного капитала на 10 002 008 манатов или 18,2% - с 55 003 470 манатов до 65 005 478 манатов.

Как сообщает Report, речь идет о двух юридических лицах.

В итоге число юридических лиц – акционеров банка увеличилось с 6 до 8, а их доля в уставном капитале повысилась с 28,4% до 31,94%.

В процессе увеличения капитала также принимали участие физические лица, однако после его завершения доля 21 физического лица в банке сократилась с 71,6% до 68,06%.

Напомним, что Turan Bank действует с 1992 года.