В Таиланде ужесточат меры контроля над криптовалютами

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер Таиланда Виссану Кре-Нгам призвал жестче контролировать криптовалюты.

Как передает Report со ссылкой на РБК, первые лица страны считают, что текущего регулирования сферы цифровых денег недостаточно, чтобы идти в ногу с развитием индустрии и защищать пользователей от злоумышленников.

Вице-премьер уверен, что необходимо утвердить новые правила как внутри страны, так и за рубежом для того, чтобы успевать реагировать на новые тенденции в индустрии и защищать потребителей.