В Таджикистане закрываются обменные пункты валюты

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Национальный банк Таджикистана принял жесткое решение для стабилизации ситуации на валютном рынке страны. Согласно требованию данного решения будут закрыты все обменные пункты валюты, а валютные операции, в том числе купля-продажа иностранной валюты будут проводиться в банковских центрах обслуживания, филиалах банков на местах и головных офисах кредитных организаций.

Как сообщает Report, согласно информации Нацбанка Таджикистана, проведенный анализ ситуации показал, что отдельные сотрудники обменных пунктов валюты, пользуясь ситуаций, завышают курс иностранной валюты.

Так, 27 ноября сотрудники НБТ совместно с сотрудниками прокуратуры задержали за завышение курса иностранной валюты 6 работников обменных пунктов различных банковских структур и кредитных организаций. Было установлено, что они хранили в кассах большой объем денежных средств в национальной и иностранной валюте, в несколько раз превышающий подотчетные средства, и занимались неофициальной куплей-продажей валюты.

В связи с этим Нацбанк принял решение о закрытии пунктов обмена валют. Также Нацбанк принял решение о порядке проведения валютных операций с иностранной валютой, которое будет действовать после его официального опубликования.

Напомним, что на днях закрыто свыше 800 пунктов обмена валют, часть из них передана под контроль коммерческих банков.