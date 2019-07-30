В Таджикистане откроют первый исламский банк в стране

Нацбанк Таджикистана рассматривает обращение «Тавхидбонк» (бывший «Сохибкорбонк») о получении лицензии на осуществление исламской банковской деятельности.

Как передает Report, об этом информирует ИА «Asia-Plus».

«Тавхидбонк» после прохождения государственной регистрации в Налоговом комитете в июле этого года обратился с заявлением, учредительными документами и необходимой информацией для получения лицензии на осуществление исламской банковской деятельности, пишет новостная служба.

В регуляторе отметили, что на данный момент рассматривается соответствие пакета предоставленных документов пункту 1 статьи 12 Закона Республики Таджикистан «Об исламской банковской деятельности». Ожидается, что в течение трех месяцев со дня поступления заявления, Национальный банк Таджикистана (НБТ) даст свое заключение о соответствии или несоответствии предоставленных документов требованиям законодательства, передает информационное агентство.

В Нацбанке РТ подчеркнули, что пакет необходимых нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность исламских кредитных организаций, полностью разработан и принят. Процедура преобразования «Сохибкорбонк» в «Тавхидбонк» проведена на основе предварительного согласия НБТ.

Ранее, в июне 2019 года решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сохибкорбонк» преобразовано в ОАО «Тавхидбонк». «Сохибкорбонк» объявил о своих намерениях стать первым в Республике Таджикистан исламским банком еще в 2017 году.