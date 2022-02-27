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В SWIFT готовятся применить санкции ЕС против России

В SWIFT готовятся применить санкции ЕС против России Всемирная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам России, и готовится поступить согласно распоряжению.
Финансы
27 февраля 2022 г. 21:54
В SWIFT готовятся применить санкции ЕС против России

Всемирная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT взаимодействует с властями ЕС, чтобы узнать детали об ограничениях по банкам России, и готовится поступить согласно распоряжению.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Глобальный кооператив финансовых учреждений, базирующийся в Бельгии, заявил, что сам по себе являются нейтральным, и поступает согласно распоряжениям, полученным от отдельных организаций и принятыми "исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами".

"Мы взаимодействуем с европейскими властями, чтобы узнать подробности о субъектах, на которые будут распространяться новые меры, и мы готовимся выполнить их согласно законодательным распоряжениям", - заявили в организации.

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Версия на азербайджанском языке SWIFT Aİ-nin Rusiyaya qarşı sanksiyalarını tətbiq etməyə hazırlaşır

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