В связи со 100-летием Гейдара Алиева начата продажа денежных знаков из азербайджанского золота

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые в истории страны запустил продажу инвестиционных денежных знаков, изготовленных из золота отечественного производства высшей пробы.
Об этом Report сообщили в Центробанке Азербайджана.
В соответствии с международной практикой данные денежные знаки изготовлены из золота высшей пробы с целью использования в качестве инструмента долгосрочного инвестирования и средства накопления. Денежные знаки производятся и выпускаются в обращение в зависимости от спроса без ограничений по лимиту выпуска. В обращение выпущены монеты инвестиционного класса весом 1 тройская унция (31,1 грамма), 1/2 тройской унции (15,55 грамма), 1/4 тройской унции (7,78 грамма), 1/10 тройской унции (3,11 грамма). Юбилейные и инвестиционные денежные знаки являются легальными платежными средствами в стране.
|
Вес
|
Металл
|
Номинал, AZN
|
Цена продажи, AZN
|
1 тройская унция (31,1 гр)
|
золото
|
100
|
3752,03
|
1/2 тройской унции (15,55 гр)
|
золото
|
50
|
1886,02
|
1/4 тройской унции (7,78 гр)
|
золото
|
20
|
990,51
|
1/10 тройской унции (3,11 гр)
|
золото
|
10
|
422,20
Юбилейные и инвестиционные монеты были изготовлены в соответствии с самыми высокими международными стандартами на Королевском монетном дворе (The Royal Mint) Великобритании. На аверсе размещены профиль великого лидера, его подпись и надпись "Гейдар Алиев", на реверсе - слова "Азербайджанская Республика", изображение Государственного герба, номинал банкноты и национальные узоры.
Продажу и выкуп впервые выпущенных в оборот в стране инвестиционных денежных знаков осуществляет ЦБА.
Продажа денежных знаков осуществляется через систему онлайн-продаж ЦБА (https://coin.e-cbar.az/), в кассах Центробанка и посредством банков.