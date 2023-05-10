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В связи со 100-летием Гейдара Алиева начата продажа денежных знаков из азербайджанского золота

В связи со 100-летием Гейдара Алиева начата продажа денежных знаков из азербайджанского золота По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые в истории страны запустил продажу инвестиционных денежных знаков, изготовленных из азербайджанского золота высшей пробы.
Финансы
10 мая 2023 г. 15:51
В связи со 100-летием Гейдара Алиева начата продажа денежных знаков из азербайджанского золота

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые в истории страны запустил продажу инвестиционных денежных знаков, изготовленных из золота отечественного производства высшей пробы.

Об этом Report сообщили в Центробанке Азербайджана.

В соответствии с международной практикой данные денежные знаки изготовлены из золота высшей пробы с целью использования в качестве инструмента долгосрочного инвестирования и средства накопления. Денежные знаки производятся и выпускаются в обращение в зависимости от спроса без ограничений по лимиту выпуска. В обращение выпущены монеты инвестиционного класса весом 1 тройская унция (31,1 грамма), 1/2 тройской унции (15,55 грамма), 1/4 тройской унции (7,78 грамма), 1/10 тройской унции (3,11 грамма). Юбилейные и инвестиционные денежные знаки являются легальными платежными средствами в стране.

Вес

Металл

Номинал, AZN

Цена продажи, AZN

1 тройская унция (31,1 гр)

золото

100

3752,03

1/2 тройской унции (15,55 гр)

золото

50

1886,02

1/4 тройской унции (7,78 гр)

золото

20

990,51

1/10 тройской унции (3,11 гр)

золото

10

422,20

Юбилейные и инвестиционные монеты были изготовлены в соответствии с самыми высокими международными стандартами на Королевском монетном дворе (The Royal Mint) Великобритании. На аверсе размещены профиль великого лидера, его подпись и надпись "Гейдар Алиев", на реверсе - слова "Азербайджанская Республика", изображение Государственного герба, номинал банкноты и национальные узоры.

Продажу и выкуп впервые выпущенных в оборот в стране инвестиционных денежных знаков осуществляет ЦБА.

Продажа денежных знаков осуществляется через систему онлайн-продаж ЦБА (https://coin.e-cbar.az/), в кассах Центробанка и посредством банков.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Central Bank issues commerative coins on 100th anniversary of Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı Azərbaycan qızılından hazırlanmış pul nişanlarının satışına başlanılıb

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