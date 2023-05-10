В связи со 100-летием Гейдара Алиева начата продажа денежных знаков из азербайджанского золота

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые в истории страны запустил продажу инвестиционных денежных знаков, изготовленных из азербайджанского золота высшей пробы.

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева 10 мая Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые в истории страны запустил продажу инвестиционных денежных знаков, изготовленных из золота отечественного производства высшей пробы.

Об этом Report сообщили в Центробанке Азербайджана.

В соответствии с международной практикой данные денежные знаки изготовлены из золота высшей пробы с целью использования в качестве инструмента долгосрочного инвестирования и средства накопления. Денежные знаки производятся и выпускаются в обращение в зависимости от спроса без ограничений по лимиту выпуска. В обращение выпущены монеты инвестиционного класса весом 1 тройская унция (31,1 грамма), 1/2 тройской унции (15,55 грамма), 1/4 тройской унции (7,78 грамма), 1/10 тройской унции (3,11 грамма). Юбилейные и инвестиционные денежные знаки являются легальными платежными средствами в стране.

Вес Металл Номинал, AZN Цена продажи, AZN 1 тройская унция (31,1 гр) золото 100 3752,03 1/2 тройской унции (15,55 гр) золото 50 1886,02 1/4 тройской унции (7,78 гр) золото 20 990,51 1/10 тройской унции (3,11 гр) золото 10 422,20

Юбилейные и инвестиционные монеты были изготовлены в соответствии с самыми высокими международными стандартами на Королевском монетном дворе (The Royal Mint) Великобритании. На аверсе размещены профиль великого лидера, его подпись и надпись "Гейдар Алиев", на реверсе - слова "Азербайджанская Республика", изображение Государственного герба, номинал банкноты и национальные узоры.

Продажу и выкуп впервые выпущенных в оборот в стране инвестиционных денежных знаков осуществляет ЦБА.

Продажа денежных знаков осуществляется через систему онлайн-продаж ЦБА (https://coin.e-cbar.az/), в кассах Центробанка и посредством банков.