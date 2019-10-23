​В сводном бюджете Азербайджана сформировался остаток в 8 млрд манатов

Доходы госбюджета Азербайджана в январе-сентябре текущего года составили 16 871,2 млн манатов (+4,9%), расходы - 16 690,6 млн манатов (+6,5%), в бюджете сформировался остаток в 180,6 млн манатов.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Министерство финансов.

За отчетный период Министерство налогов выплатило в бюджет 5 608,5 млн манатов, что на 5,7% больше показателя годом ранее. Из них 70% или 3 928,4 млн манатов поступило из ненефтяного сектора (+12,6%).

Государственный таможенный комитет страны обеспечил выплату в госбюджет 3 250,1 млн манатов, что на 25% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций увеличились на 17,3% и составили 377,2 млн манатов, прочие поступления – на 32,9% - до 99,4 млн манатов.

Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 7 536 млн манатов.

В июле-сентябре прогноз по доходам в госбюджет выполнен на 6 465,7 млн манатов, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

За отчетный период 35,3% или 5 888,7 млн манатов из расходной части бюджета было направлено на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года.

За 9 месяцев 2018 года в структуре расходов госбюджета 53,6% или 8 948,5 млн манатов пришлось на текущие расходы, 37,9% или 6 320,6 млн манатов – капитальные затраты, 8,5% или 1 421,5 млн манатов – на обслуживание госдолга и обязательств.

Прогноз по расходам госбюджета за июль-сентябрь текущего года выполнен на 5 739,6 млн манатов.

За 9 месяцев доходы сводного бюджета составили 25 566,7 млн манатов (+7,1%), расходы - 17 963,6 млн манатов (незначительный рост). Остаток сводного бюджета составил 7 603,1 млн манатов.