В сводном бюджете Азербайджана сформировался остаток в 6 млрд манатов

В первом полугодии 2019 года доходы государственного бюджета Азербайджана выполнены на 10 405,5 млн манатов, что на 6% или 590,2 млн манатов превышает аналогичный показатель прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

По линии Министерства налогов в бюджет поступило 3 632,8 млн манатов, что на 7,4% или 250,3 млн манатов превышает показатель прошлого года. Из них 70,1% или 2 245,3 млн манатов приходится на долю поступлений из ненефтяного сектора. Это на 318,8 млн манатов или 14,3% больше, чем в прошлом году.

За 6 месяцев Государственный таможенный комитет обеспечил перечисление в госбюджет 2 065,2 млн манатов, что на 446,2 или 27,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Поступления за счет платных услуг бюджетных организаций составили 234,4 млн манатов, что на 30,9% или 55,5 млн манатов превышает показатель 2018 года.

Прочие поступления в госбюджет составили 60,1 млн манатов. Трансферт из Государственного нефтяного фонда Азербайджана составил 4 413,0 млн манатов.

В апреле-июне 2019 года прогноз по доходам в госбюджет выполнен на 4 965,8 млн манатов.

Расходы государственного бюджета выполнены на 10 951,0 млн манатов, что на 15% или 1 426,7 млн манатов больше, чем в прошлом году.

İqtisadi təsnifata uyğun olaraq büdcə xərclərinin 36,1%-i və yaxud 3 953,7 milyon manatı sosialyönümlü xərclərin (əməyin ödənişi fondu, təqaüd və sosial müavinətlər, dərman və ərzaq xərcləri) maliyyələşdirilməsinə yönəldilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9% və yaxud 328 milyon manat çoxdur.

За отчетный период 36,1% или 3 953,7 млн манатов из расходной части бюджета были выделены на финансирование социально направленных мероприятий (фонд заработной платы, пенсии и социальные пособия, лекарства и продукты), что на 328 млн манатов или 9% больше аналогичного периода прошлого года.

В первом полугодии в структуре расходов госбюджета 51,3% или 5 621 млн манатов пришлось на текущие расходы, 36% или 3 941,6 млн манатов – капитальные затраты, 12,7% или 1 388,4 млн манатов – на обслуживание госдолга и обязательств.

Прогноз по расходам госбюджета за апрель-июнь текущего года выполнен на 5 891,8 млн манатов, что на 775,5 млн манатов или 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии доходы сводного бюджета составили 17 583,1 млн манатов, что на 2 467,6 млн манатов или 16,3% больше, чем в прошлом году. Расходы сводного бюджета выполнены на 11 682 млн манатов, что на 839 млн манатов или 7,7% больше аналогичного периода 2018 года. Остаток сводного бюджета составил 5 901,1 млн манатов.