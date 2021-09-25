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В суде в США одобрили сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei

В суде в США одобрили сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei Суд Восточного округа штата Нью-Йорк в пятницу одобрил сделку между финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американскими властями.
Финансы
25 сентября 2021 г. 04:21
В суде в США одобрили сделку между прокуратурой и финдиректором Huawei

Суд Восточного округа штата Нью-Йорк в пятницу одобрил сделку между финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американскими властями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это позволит Мэн Ваньчжоу избежать экстрадиции в США, где ей были предъявлены обвинения в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения.

Судья не озвучила выдвинутые прокуратурой условия сделки, которая заранее была представлена правосудию и согласована с обвиняемой. Мэн Ваньчжоу, находящаяся в Канаде и выступавшая по видеосвязи при содействии переводчика, согласилась с положениями соглашения. Суд одобрил его.

Представитель прокуратуры подчеркнул, что одобрение сделки позволит Министерству юстиции США немедленно направить канадским властям уведомление об отзыве требования экстрадиции финдиректора Huawei.

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