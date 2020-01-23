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В структуру валютного портфеля ГНФАР внесут изменения

​В структуру валютного портфеля ГНФАР внесут изменения

Инвестиционная политика Государственного нефтяного фонда Азербайджана впервые в 2020 году предусматривает внесение изменений состав валютного портфеля.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету ГНФАР на 2020 год.

Согласно документу, в структуре портфеля фонда 55-70% (50% в текущем году) будет размещено в долларах США, 15-30% (35% в текущем году) в евро и 5% в британских фунтах (аналогично в текущем году). Оставшиеся 10% предполагается инвестировать в активы, выраженные в других валютах (аналогично в текущем году).

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