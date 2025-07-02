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В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов

В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов.
Финансы
2 июля 2025 г. 16:19
В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов

Бюро обязательного страхования разрабатывает новые модели для увеличения инвестиционных доходов в страховом секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор бюро Вюсал Месиев.

По его словам, до сих пор в страховом секторе происходили определенные процессы, связанные с инвестициями:

"В настоящее время мы, как кураторы данных инвестиционных правил, разрабатываем новую модель для более эффективного получения и использования дохода", - сказал Месиев.

По его словам, разрабатываются модели, способные более оперативно и быстро реагировать на изменения на мировых финансовых рынках.

"Мы подходим к этой работе более консервативно. Ее целью является получение инвестиционных доходов в максимальном объеме. То есть, мы работаем над способами дальнейшего увеличения наших инвестиционных доходов", - добави он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın sığorta sektorunda investisiya gəlirlərinin artırılması üçün yeni modellər hazırlanır

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