В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов

В страховом секторе Азербайджана внедряются новые модели с целью роста инвестиционных доходов.

Бюро обязательного страхования разрабатывает новые модели для увеличения инвестиционных доходов в страховом секторе Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор бюро Вюсал Месиев.

По его словам, до сих пор в страховом секторе происходили определенные процессы, связанные с инвестициями:

"В настоящее время мы, как кураторы данных инвестиционных правил, разрабатываем новую модель для более эффективного получения и использования дохода", - сказал Месиев.

По его словам, разрабатываются модели, способные более оперативно и быстро реагировать на изменения на мировых финансовых рынках.

"Мы подходим к этой работе более консервативно. Ее целью является получение инвестиционных доходов в максимальном объеме. То есть, мы работаем над способами дальнейшего увеличения наших инвестиционных доходов", - добави он.