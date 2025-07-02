В страховом секторе Азербайджана будет разработана методология определения резервов

В страховом секторе Азербайджана будет разработана методология определения резервов

Бюро обязательного страхования Азербайджана разработает методологию определения и контроля обязательных резервов в страховом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента развития бизнеса бюро Ханым Джамалова.

По ее словам, также бюро намерено изучать необходимую информацию, вести мониторинг рейтинга платежеспособности, разработать план мероприятий в соответствии со сценариями рисков.

Джамалова отметила, что с целью реконструкции корпоративной культуры и систем управления будут реализованы такие мероприятия, как проектное управление, обновление политики человеческих ресурсов, получение международных аккредитаций, совершенствование делопроизводства и архивного дела, усиление административного управления, создание юридического центра.