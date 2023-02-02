В США заявили о замедлении темпов развития американской экономики в 2022 году

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, зафиксировала значительное замедление темпов развития американской экономики в прошлом году.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, зафиксировала значительное замедление темпов развития американской экономики в прошлом году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС - ред.).

"Экономика США значительно замедлилась в прошлом году, реальный ВВП рос темпами ниже 1%. Последние показатели указывают на умеренный рост расходов и производства в текущем квартале. Потребительские расходы, похоже, растут умеренными темпами, что отражает ужесточение финансовых условий в прошлом году", - отметил Пауэлл.

Он подчеркнул, что финрегулятор, "обеспокоен рисками, которые несет инфляция и твердо намерен вернуть ее к целевому показателю в 2%". Сейчас ее уровень, добавил председатель ФРС, значительно выше.