В США заявили о недоверии агентству Moody's на фоне понижения рейтинга страны

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не доверяет агентству Moody's, которое на этой неделе понизило рейтинг Соединенных Штатов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что не доверяет агентству Moody's, которое на этой неделе понизило рейтинг Соединенных Штатов.

Как передает Report , свою точку зрения глава ведомства выразил в интервью телеканалу CNN.

"Важно, что президент США Дональд Трамп только что вернулся из исторической поездки на Ближний Восток, и в США поступают триллионы долларов. Мы видим уверенность со стороны инвесторов, так что у меня мало доверия к Moody's", - сказал он.

Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг США с уровня ААА до уровня АА1 со стабильным прогнозом, обосновав это ростом государственного долга Соединенных Штатов.