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В США закрылся четвертый за год банк

В США закрылся четвертый за год банк В США закрылся работавший в Канзасе банк Heartland Tri-State Bank.
Финансы
29 июля 2023 г. 14:02
В США закрылся четвертый за год банк

В США закрылся работавший в Канзасе банк Heartland Tri-State Bank.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом сообщила корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Причины закрытия кредитной организации не уточняются. FDIC оценила расходы Фонда страхования вкладов (DIF) на возмещение средств клиентам банка в 54,2 млн долларов.

Клиентские депозиты и активы банка переданы в Dream First Bank of Syracuse (также расположен в Канзасе). В результате четыре филиала Heartland Tri-State Bank снова откроются с понедельника, 31 июля, но в качестве филиалов Dream First Bank.

По данным канала, активы Heartland Tri-State Bank составляли около 139 млн долларов, из них порядка 130 млн долларов приходилось на депозиты.

FDIC уточнила, что клиенты банка могут получить доступ к своим деньгам, но они автоматически станут клиентами Dream First Bank. Проценты по депозитам, которые были начислены до 28 июля, будут выплачивать по прежней ставке. Остальные выплаты Dream First Bank пересмотрит.

Это уже четвертый банк, закрытый в США в 2023 году. В марте обанкротился Silicon Valley Bank, после были закрыты Signature Bank и First Republic Bank.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da bu il artıq dördüncü bank bağlanıb
Версия на английском языке Another bank failure in US: Kansas Heartland Tri-State Bank closed

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