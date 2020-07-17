В США ставка по ипотеке впервые в истории упала ниже 3%

Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустились ниже 3%

Процентная ставка по ипотечному кредиту с 30-летним сроком погашения в США впервые в истории опустились ниже 3%.

Как передает Report, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

О падении средней ставки 30-летнего кредита до 2,98% (самый низкий показатель за 50 лет регистрации) сообщило крупнейшее американское ипотечное агентство Freddie Mac.

В начале 2020 года средняя ставка 30-летней ипотеки составляла 3,72%, а год назад - 3,81%. В качестве сравнения издание напоминает, что в начале 1980-х годов после жестких мер Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией ипотечная ставка превышала 18%.

Сейчас аналитики объясняют исторически низкие значения кризисом вокруг пандемии коронавируса. "Это невероятная психологическая отметка. Это указывает на то, что мы остаемся в кризисе", - сказал изданию Джефф Такер, экономист из агентства недвижимости Zillow Group.

