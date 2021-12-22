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В США рост цен обновил 30-летний рекорд

В США рост цен обновил 30-летний рекорд 13:38
Финансы
22 декабря 2021 г. 14:07
В США рост цен обновил 30-летний рекорд

За последний год цены в США выросли в среднем на 6,8%. Это рекордный уровень годовой инфляции в стране с 1982 года.

Как сообщает американское бюро Report, американцы, приступившие к праздничным покупкам в канун Рождества, жалуются на рост потребительских цен.

Местные СМИ также пишут о резком подорожании в США. Подорожание оптовых цен на продукцию в среднем на 1,2%, а цен на услуги - на 0,7% стало основной причиной роста розничных цен. В частности, в ноябре этого года цены выросли на рекордные 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе цены на продовольствие, упавшие в октябре на 0,3%, в ноябре подорожали на 1,2%, а цены на энергию, выросшие в октябре на 5,3%, в ноябре выросли еще на 2,6%. Базовая инфляция, рассчитанная без учета цен на продукты питания и энергию, в ноябре составила 0,8%, а за последний один год - 9,5%.

Газета The Times со ссылкой на экономистов-экспертов пишет, что выходом из сложившейся ситуации может стать повышение учетной ставки Федеральной резервной системы (FED) США примерно в 3 раза, и в следующем году, вероятно, это будет сделано. Также отмечается, что если новый штамм "Омикрон" коронавируса (COVID-19) негативно отразится на цепочке поставок и приведет к закрытию производственных предприятий, высокая инфляция может сохраняться в течение длительного времени.

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