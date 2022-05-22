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В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд

В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд Сенат США заблокировал выделение $48 млрд помощи, которую должен был получить малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.
Финансы
22 мая 2022 г. 13:56
В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд

Сенат США заблокировал выделение 48 млрд долларов помощи, которую должен был получить малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

В издании отметили, что голосование по вопросу выделения средств прошло 19 мая. Сам законопроект не смог набрать 60 голосов, необходимых для продвижения.

Противники законопроекта указали, что выделение дополнительных средств привело бы к росту инфляции в более ускоренном темпе, а также дефициту бюджета.

В The Hill добавили, что результаты голосования привели к прекращению рассмотрения законопроекта. Однако те сенаторы, которые решили продвинуть его, заявили о продолжении борьбы за интересы малого бизнеса в США.

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