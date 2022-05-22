В США решили не выделять на помощь малому бизнесу $48 млрд

Сенат США заблокировал выделение $48 млрд помощи, которую должен был получить малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

Сенат США заблокировал выделение 48 млрд долларов помощи, которую должен был получить малый бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill .

В издании отметили, что голосование по вопросу выделения средств прошло 19 мая. Сам законопроект не смог набрать 60 голосов, необходимых для продвижения.

Противники законопроекта указали, что выделение дополнительных средств привело бы к росту инфляции в более ускоренном темпе, а также дефициту бюджета.

В The Hill добавили, что результаты голосования привели к прекращению рассмотрения законопроекта. Однако те сенаторы, которые решили продвинуть его, заявили о продолжении борьбы за интересы малого бизнеса в США.