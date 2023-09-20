В США предрекли рост госдолга страны выше 34 трлн долларов

Государственный долг США прибавил последний триллион долларов втрое быстрее предыдущего, в результате новый рекорд в 34 триллиона долларов госдолг может преодолеть уже в начале декабря.

Государственный долг США прибавил последний триллион долларов втрое быстрее предыдущего, в результате новый рекорд в 34 триллиона долларов госдолг может преодолеть уже в начале декабря.

Как передает Report со ссылкой на 1prime, об этом следует из расчетов на основе данных американской статслужбы.

Задолженность федерального правительства США на конец января 2022 года составляла чуть более 30 триллионов долларов, затем понадобилось по восемь месяцев, чтобы показатель прибавил еще по триллиону долларов. А уже 15 сентября долг достиг нового рекорда в 33 триллиона долларов.

Рост американского госдолга за последние месяцы ускорился втрое: если 32-ой триллион образовался за 255 дней средними темпами в 0,011% в день, то 33-й триллион - за 92 дня темпами в 0,036%. Таким образом, если за предыдущий период к госдолгу прибавлялось примерно 3,6 миллиарда долларов в день, то в последние три месяца - 10,9 миллиарда долларов.

Таким образом, при сохранении текущих ставок в американской экономике и отсутствии новых крупных размещений понадобится еще 83 дня для достижения госдолгом отметки в 34 триллиона долларов.

Одна из основных причин накопления такой задолженности - хронический дефицит бюджета США. Последний раз продолжительный профицит был почти век назад - с 1920 по 1930 год, а в течение следующих 40 лет бюджет был в плюсе лишь восемь раз. Первый период хронического превышения трат федеральных властей США над доходами начался в 1970 году и продлился 28 лет до 1998 года, когда страна смогла получить небольшой профицит и удерживать его четыре года.