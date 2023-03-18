В США почти 200 банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank

Почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

Почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).

Как передает Report, об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования Social Science Research Network.

"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", - написало издание.

Газета привела опубликованное в Social Science Research Network мнение, согласно которому потери 186 банков во время кампании Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ставки в случае снятия денег незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не окажется достаточно активов. В таком случае в ситуацию придется вмешиваться регулирующим органам.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.