В США ожидают повышения учетной ставки ФРС

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, опрошенные аналитики полагают, что регулятор может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.

Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет впервые оглашено при новом главе службы.