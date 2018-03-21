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    В США ожидают повышения учетной ставки ФРС

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, опрошенные аналитики полагают, что регулятор может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.

    Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет впервые оглашено при новом главе службы. 

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