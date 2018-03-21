В США ожидают повышения учетной ставки ФРС

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система США (ФРС) в среду примет решение о повышении ставки на 0,25 процентного пункта.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, опрошенные аналитики полагают, что регулятор может объявить об увеличении количества повышений ставки в этом году – до четырех, другие — что ФРС не решится на данный шаг, если не будет дополнительного экономического стимула.
Решение комитета по операциям на открытом рынке ФРС будет впервые оглашено при новом главе службы.
News DepartmentАвтор новости
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