В США намерены вложить около $3 млрд в производство вакцин от COVID-19

Власти США намерены выделить дополнительно почти 3 млрд долларов на развитие производства вакцин, в том числе от нового коронавируса.

Власти США намерены выделить дополнительно почти 3 млрд долларов на развитие производства вакцин, в том числе от нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением данной инфекции Джефф Зинтс.

"Сегодня мы делаем еще один шаг для наращивания в США производства важнейших для выпуска вакцин компонентов", - сказал он. Зинтс отметил, что речь идет о "капиталовложениях в размере почти 3 млрд долларов США в цепочку поставок вакцин". По его словам, средства начнут выделять в "ближайшие недели".

Деньги получат компании, выпускающие различные компоненты, необходимые для выпуска вакцин. Предполагается, что они смогут создать "новые производственные линии и предприятия". Какие именно фирмы получат данные средства, пока не уточняется.

По словам Зинтса, указанные меры позволят США лучше подготовиться к "угрозам будущего" в сфере здравоохранения.