В США намерены снять лимит на госдолг до конца 2022 года

Демократическое большинство в конгрессе США намерено провести законопроект, который позволит избежать шатдауна и снимет ограничения на государственные заимствования до конца 2022 года

Демократическое большинство в конгрессе США намерено провести законопроект, который позволит избежать шатдауна - временного сокращения работы федеральных учреждений - и снимет ограничения на государственные заимствования до конца 2022 года.

Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявили спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер.

Министерство финансов США неоднократно предупреждало, что без повышения потолка госдолга американская администрация уже в октябре останется без средств для выполнения своих функций.

"На этой неделе палата представителей примет законопроект о финансировании правительства по декабрь этого года включительно с тем, чтобы избежать ненужного шатдауна, угрожающего американским семьям и нашему экономическому восстановлению. Законопроект о предотвращении правительственного шатдауна будет также включать приостановку лимита долга по декабрь 2022 года включительно, чтобы мы могли соблюдать наши обязательства и поддерживать доверие к Соединенным Штатам", - говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

В законопроект планируется включить положения об ассигновании дополнительных сумм на ликвидацию последствий стихийных бедствий и программу расселения десятков тысяч беженцев из Афганистана.