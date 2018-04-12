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    В США биржи закрылись в минусе на заявлениях Трампа по Сирии и России

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Основные фондовые индексы США завершили среду снижением на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа в отношении Сирии и России.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных торгов.

    Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,9%, до 24189,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 7069,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2642,19 пункта.

    В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время предпримут ответные действия, не исключив военных мер. В среду американский президент написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.

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