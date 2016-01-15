​В составе Наблюдательного совета DemirBank произойдут изменения

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ ОАО DemirBank 27 февраля проведет внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится по адресу: г.Баку, ул. Карабах, 31 (основное здание банка).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на повестке дня стоит вопрос внесения изменений в состав Наблюдательного совета. Регистрация акционеров проводится с 10:00 до 11:00 на основе удостоверения личности.

В настоящее время в состав Наблюдательного совета банка входят председатель Рахман Гаджиев и четыре члена - Тофиг Гамбаров, Анджей Витак, Дик Снайдерс, Курт Гейгер.