В составе Gunaybank произошли изменения

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В составе Наблюдательного совета ОАО Gunaybank произошли изменения. Членом Наблюдательного совета вместо Ахада Тейуб оглу Ширинова стал Фамиль Ильхам оглу Теймуров.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, в настоящее время Наблюдательный совет состоит из председателя и двух членов. Председателем Совета является Махмуд Надир оглу Мамедов, членами - Фамиль Ильхам оглу Теймуров и Лейла Абузар гызы Нагиева.

В настоящее время пост председателя Правления банка занимает Эмин Надир оглу Агаев, заместители - Фарида Ариф гызы Агаева, Эльшан Эфсир оглу Сулейманов, Азад Алмирза оглу Ибадов.

Напомним, что на место первого заместителя председателя Шажира Абдулла оглу Абдуллаева пока нет назначения.