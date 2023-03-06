Избран новый член Попечительского совета Бюро обязательного страхования

Председатель правления ОАО Atəşgah Həyat Sığorta Азер Амираслан оглу Алиев избран членом Попечительского совета Бюро обязательного страхования (БОС).
Об этом Report сообщили в БОС.
Согласно информации, он сменил в составе совета Азера Аллахверди оглу Алиева, который получил назначение в Агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Председателем Попечительского совета является Зия Алиев, членами - представитель Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов, председатель правления ОАО PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова и член правления ОАО Xalq Sığorta Мятанет Нариманлы.