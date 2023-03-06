Избран новый член Попечительского совета Бюро обязательного страхования

Председатель правления ОАО Atəşgah Həyat Sığorta Азер Амираслан оглу Алиев избран членом Попечительского совета Бюро обязательного страхования (БОС).

Председатель правления ОАО Atəşgah Həyat Sığorta Азер Амираслан оглу Алиев избран членом Попечительского совета Бюро обязательного страхования (БОС).

Об этом Report сообщили в БОС.

Согласно информации, он сменил в составе совета Азера Аллахверди оглу Алиева, который получил назначение в Агентство DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председателем Попечительского совета является Зия Алиев, членами - представитель Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов, председатель правления ОАО PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова и член правления ОАО Xalq Sığorta Мятанет Нариманлы.