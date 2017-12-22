В состав Наблюдательного совета Bank VTB (Azerbaijan) внесут изменения

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ 7 февраля 2018 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Bank VTB (Azerbaijan).

Как сообщает Report со ссылкой на банк, собрание пройдет в головном офисе банка по адресу г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Повестка дня заседания включает следующие вопросы избрания секретаря внеочередного общего собрания акционеров банка, состава Наблюдательного совета.

Bank VTB (Azerbaijan) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу Адыгозялу Агаеву (председатель правления AtaHolding) - 0,01% акций банка.