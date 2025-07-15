В SOCAR назвали преимущества получения инвестиционного рейтинга от Moody’s

15:55

Повышение международным рейтинговым агентством "Moody's" долгосрочного рейтинга эмитента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) до инвестиционного уровня - "Baa3" откроет компании доступ к более широкому кругу инвесторов.

Об этом Report сообщили в SOCAR.

“Повышение агентством Moody's долгосрочного рейтинга эмитента SOCAR до инвестиционного уровня - "Baa3" с прогнозом “стабильный” позволит компании привлекать не только склонных к риску (risk-seeking), но и не склонных к риску (risk-averse) инвесторов”, - говорится в информации.

Как отмечает "Moody's", основными факторами, повлиявшими на повышение рейтинга, являются здоровые финансовые показатели SOCAR, усиление прозрачности и подотчетности в компании, а также формирование усовершенствованных механизмов корпоративного управления.

"Несмотря на такие трудности, как колебания цен на нефтегазовых рынках и волатильность операций, SOCAR продемонстрировал положительный свободный денежный поток четыре года подряд, надежные кредитные показатели и здоровую позицию ликвидности. Рейтинг также учитывает постоянное расширение международного сотрудничества SOCAR. Стабильный прогноз "Moody's" отражает уверенность в способности SOCAR сохранять кредитное качество и эффективное финансовое управление", - отмечает компания.

Повышение рейтинга SOCAR до инвестиционного уровня дает несколько преимуществ. В их числе - улучшение доступа к ликвидности путем привлечения большего числа потенциальных инвесторов как на местных, так и на международных рынках капитала при эмиссии облигаций, размещение ценных бумаг по сравнительно более низким процентным ставкам, а это в свою очередь может стать ориентиром для будущих выпусков.

Отметим, что "Moody's" начал сотрудничество с SOCAR по присвоению кредитных рейтингов с 2010 года, и текущий рейтинг "Baa3" является самым высоким уровнем, достигнутым до настоящего времени.