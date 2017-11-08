В следующем году в Азербайджане могут увеличить критерий нуждаемости

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане можно пересмотреть критерии нуждаемости на следующий год. В этом существует необходимость.

Как сообщает Report, это мнение было озвучено на совместном заседании комитетов по труду и социальной политике, вопросам семьи, женщин и детей, науке и образованию, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Напомним, что критерий нуждаемости на следующий год планируется сохранить в размере 116 манатов. Прожиточный минимум в Азербайджане в 2018 году прогнозируется на уровне 173 маната, в том числе 183 маната для трудоспособного населения, 144 маната для пенсионеров и 154 маната для детей. Прожиточный минимум в 2017 году составляет 155 манатов, в том числе 164,5 маната для трудоспособного населения, 130,2 маната для пенсионеров и 136,6 маната для детей.