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Расходы на ЖКХ в Азербайджане составят 267 млн. манатов

Расходы на ЖКХ в Азербайджане составят 267 млн. манатов В следующем году из госбюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в Азербайджане будет выделено 266,8 млн. манатов.
Финансы
23 декабря 2021 г. 16:20
Расходы на ЖКХ в Азербайджане составят 267 млн. манатов

В следующем году из госбюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в Азербайджане будет выделено 266,8 млн. манатов.

Как сообщает Report, это отражено в законе "О государственном бюджете на 2022 год", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, расходы на жилищно-коммунальные услуги на 1,8% больше, чем в первоначальном варианте.

Из выделенных средств 49 млн манатов будут направлены на жилье, 113 млн манатов - на коммунальные услуги, 15 млн манатов - на водное хозяйство, 90 млн манатов - на другие услуги, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il Azərbaycanda mənzil-kommunal təsərrüfatı xərcləri 267 milyon manat olacaq

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