В следующем году расходы на социальную ипотеку в Азербайджане составят 250 млн манатов

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете Азербайджана на 2018 год будет выделено 250 млн манатов на удовлетворение спроса населения на жилье, приобретение гражданами льготного жилья и социальную ипотеку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на законопроект "О госбюджете на 2018 год".

Кроме того, в документе говорится, что на обеспечение жильем и выплату компенсаций военнослужащим, отслужившим 20 и более лет, действующим и военнослужащим запаса, будет выделено 30 млн манатов, на аренду жилья военнослужащими – 19,8 млн манатов.

Кроме того, ЗАО "Бакинский метрополитен" получит из госбюджета помощь в размере 89 млн манатов, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" - 10 млн манатов.