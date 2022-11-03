В следующем году в Азербайджане курсовая политика не изменится

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в следующем году также будет стремиться к продолжению политики стабильного курса.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в следующем году также будет стремиться к продолжению политики стабильного курса.

Как сообщает Report, об этом на заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

"При подготовке государственного бюджета на следующий год курс маната к доллару США взят на уровне 1,7 манатов. Стабильность курса важна для макроэкономической стабильности", - отметил он.

По его словам, для создания инвестиционных фондов в Азербайджане должен развиваться рынок капитала: "Если мы создадим инвестиционный фонд сейчас, средства будут выведены за границу".