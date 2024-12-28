В следующем году ГНФАР получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов

18:17

Ожидается, что в 2025 году доходы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) составят 14 млрд 452,5 млн манатов, из которых 9 млрд 797,3 млн манатов или 67,8% составят чистые доходы от продажи нефти и газа.

Как сообщает Report, это на 20,3% больше по сравнению с аналогичным показателем 2024 года.

При этом Фонд получит доходы от акрных платежей в размере 3,6 млн манатов (без изменений), от транзита - 25,4 млн манатов (на 5% больше), от бонусных платежей - 767,7 млн манатов (без изменений), от управления средствами - 3 млрд 462,3 млн манатов (на 10,55% больше) и впервые получит дивиденды от реализации нефтегазовых проектов в размере 396,2 млн манатов.

Расходы ГНФАР в следующем году составят 14 млрд 640,2 млн манатов, из которых 14 млрд 481 млн манатов или 98,9% составят трансферты в государственный бюджет. Это на 13,3% больше, чем в этом году. Кроме того, Фонд направит 24,7 млн манатов (на 26,3% меньше) на "Государственную программу по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования на 2019-2023 годы", 90,8 млн манатов (на 92,1% больше) на "Государственную программу по обучению молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях на 2022-2026 годы", а на собственное управление - 43,7 млн манатов (на 14,25% больше).