В следующем году бюджетные отчисления SOCAR и АМОК вырастут

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Поступления по нефтяному сектору в Азербайджане в проекте госбюджета на 2017 году предусмотрены в составе общей прибыли в объеме 49,2% или 7,855 млрд. манатов. По сравнению с прогнозом на 2016 год, этот показатель ниже на 1,37 млрд. манатов или 14,9%.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Проекте по государственному и сводному бюджету на 2017 год".

Отмечается, что 77,1% или 6,1 млрд. манатов бюджетных поступлений по нефтяному сектору составят трансферты Государственного нефтяного фонда (по сравнению с прогнозом на текущий год, меньше на 1,515 млрд. манатов или 19,9%), 22,3% или 1,755 млрд. манатов - поступления нефтяного сектора по линии налоговых органов (по сравнению с прогнозом на текущий год больше на 145 млн. манатов или 9%). В поступлениях нефтяного сектора по линии налоговых органов бюджетные поступления по Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) предусмотрены в объеме 1,280 млрд. манатов, налог на прибыль по Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) - в объеме 475 млн. манатов.

Напомним, что доходы госбюджета в 2017 году прогнозируются в объеме 15,955 млрд. манатов.