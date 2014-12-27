​В следующем году будет повышено государственное финансирование ОАО "Азертеплоснабжение"

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Предусматривается выделить ОАО "Азертеплоснабжение" из бюджета 2015 года 22,615 млн. манат.

Как сообщает Report, по прогнозам расходной части госбюджета страны на 2015 год, это на 1,053 млн. манатов или на 4,9% больше, чем в 2014 году.

А субсидии, которые будут выделены в 2015 году ОАО "Азерсу", останутся без изменения в размере 10 млн. манатов.

Отметим, что доходы госбюджета Азербайджана на 2015 год составят 19,438 млрд. манатов, а расходы - 21,1 млрд. манатов.