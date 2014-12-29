В следующем году Азербайджан заработает 14 млн. манатов на иностранных кредитах

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет Азербайджана на 2015 год с кредитов, выданных иностранным странам, составят 14,051 млн. манатов. Как сообщает Report, в 2014 году поступления в госбюджет с кредитов, выданных правительствам иностранных стран, составили 3,074 млн. манатов.

Отметим, что в бюджете на 2015 год заложены доходы в размере 19,438 млрд. манатов, расходы - 21,1 млрд. манатов.