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    В следующем году Азербайджан заработает 14 млн. манатов на иностранных кредитах

    В 2015 году в госбюджет поступит 14 млн. манатов с кредитов, выданных иностранным государствам

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет Азербайджана на 2015 год с кредитов, выданных иностранным странам, составят 14,051 млн. манатов. Как сообщает Report, в 2014 году поступления в госбюджет с кредитов, выданных правительствам иностранных стран, составили 3,074 млн. манатов.

    Отметим, что в бюджете на 2015 год заложены доходы в размере 19,438 млрд. манатов, расходы - 21,1 млрд. манатов. 

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