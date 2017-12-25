В Швейцарии возможно проведение референдума о взаимоотношениях с ЕС

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Швейцарии возможно проведение общенационального референдума о взаимоотношениях с Евросоюзом. Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом президент Дорис Лойтхард заявила в интервью газете SonntagsBlick.

"Мы должны знать, в каком направлении идти. Основное голосование было бы полезным", — пояснила она.

В последние два года отношения между Берном и Брюсселем резко осложнились. Швейцария резко отреагировала на решение об ограничении эквивалентности местного биржевого права годичным сроком. Для финансистов это означает ограничение на покупку и продажу акций компаний, зарегистрированных в ЕС.

В Берне действия Брюсселя посчитали дискриминацией, направленной на ослабление Швейцарии как финансового центра, а также пригрозили ответными мерами.

Лойтхард отметила, что многие швейцарцы скептически относятся к ЕС, однако, по ее мнению, нет альтернативы экономическим связям с ЕС.

Швейцария не является членом Европейского союза. Страна неоднократно заявляла, что не готова идти на какие-либо уступки, касающиеся сохранения банковской тайны, независимости швейцарского франка и незыблемости нейтралитета во внешней политике.