В Швеции поддержали переход на евро на фоне ослабления кроны

Дискуссия о переходе Швеции на единую европейскую валюту возникла в стране на фоне ослабления шведской кроны.

Дискуссия о переходе Швеции на единую европейскую валюту возникла в стране на фоне ослабления шведской кроны.

Как передает Report со ссылкой на местную радиостанцию Radio Sweden, деловое сообщество в основном поддерживает введение евро.

"Слабая шведская крона возрождает в Швеции дискуссию о том, следует ли стране присоединиться к единой европейской валюте - евро", - сообщила радиостанция.

Отмечается, что недавний опрос, проведенный шведской деловой газетой Dagens Industri, показал, что "6 из 10 руководителей крупнейших шведских компаний заявили о том, что они хотели бы, чтобы Швеция перешла на евро".

По их мнению, одной из главных причин является то, что Центральный банк Швеции не в состоянии поднять стоимость кроны.