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В Швеции и Дании зафиксированы рекордные показатели инфляции

В Швеции и Дании зафиксированы рекордные показатели инфляции Самый высокий с 1991 года уровень инфляции в 7,2% зафиксирован в Швеции.
Финансы
14 июня 2022 г. 11:01
В Швеции и Дании зафиксированы рекордные показатели инфляции

Самый высокий с 1991 года уровень инфляции в 7,2% зафиксирован в Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Статуправление королевства.

Согласно этим данным, с апреля 2022 года инфляция выросла сразу на 1%. В этих условиях рост цен, в первую очередь, затронул электроэнергию, топливо, продукты питания и товары легкой промышленности. Этот факт эксперты связывают с ростом цен на энергоносители.

Рекордные годовые показатели инфляции в 7,4% также зафиксированы в Дании. Главной причиной этого стал отказ Дании покупать российский газ за рубли, что спровоцировало повышение стоимости электроэнергии, топлива и пищевых продуктов.

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Версия на азербайджанском языке İsveç və Danimarkada rekord inflyasiya göstəriciləri qeydə alınıb
Версия на английском языке Record inflation rates in Sweden, Denmark

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