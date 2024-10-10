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В Шуше прошел международный форум по применению высоких технологий

В Шуше прошел международный форум по применению высоких технологий Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ), представители органов финансового мониторинга стран-членов и наблюдателей организации и другие гости посетили Азербайджан для участия в международном форуме на тему "Применение высо
Финансы
10 октября 2024 г. 16:01
В Шуше прошел международный форум по применению высоких технологий

Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ), представители органов финансового мониторинга стран-членов и наблюдателей организации и другие гости посетили Азербайджан для участия в международном форуме на тему "Применение высоких технологий для финансовой разведки и обмена информацией".

Как сообщает Report, проходящий в Шуше форум посвящен 15-летию создания Службы финансового мониторинга (СФМ) Азербайджана.

На форуме представлены органы финансовой разведки стран-членов и наблюдателей ОТГ.

В ходе мероприятия выступили специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, заместитель генерального секретаря ОТГ Омар Коджаман и председатель правления СФМ Заур Фатизаде.

Руководители финансовых разведок рассказали об опыте стран в борьбе с легализацией полученного преступным путем имущества и финансированием терроризма.

На форуме представлена ​​система мониторинга подозрительных операций.

По итогам дискуссий органами финансовой разведки тюркских государств единогласно принята "Шушинская инициатива", целью которой является развитие сотрудничества между тюркскими народами в борьбе с финансовыми преступлениями.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada maliyyə kəşfiyyatı üçün yüksək texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı beynəlxalq forum keçirilib

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