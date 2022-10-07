О нас

В Шамахе пройдет мероприятие в рамках проекта "Инвестиционное путешествие"

В Шамахе пройдет мероприятие в рамках проекта "Инвестиционное путешествие" 14 октября в рамках проекта "Инвестиционное путешествие" в Шамахе будет организовано мероприятие с участием Центрального банка Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве эко
Финансы
7 октября 2022 г. 16:39
В Шамахе пройдет мероприятие в рамках проекта Инвестиционное путешествие

14 октября в рамках проекта "Инвестиционное путешествие" в Шамахе будет организовано мероприятие с участием Центрального банка Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и инвестиционных компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, шестое по счету мероприятие пройдет в Шамахинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета.

В нем субъекты бизнеса, действующие в регионе, будут проинформированы о возможностях организованного рынка капитала и преимуществах листинга на БФБ. На мероприятии будут проведены презентации, призванные повысить уровень осведомленности о рынке ценных бумаг, увеличить интерес к этой сфере в регионах и направить внимание бизнес-сообщества на рынок капитала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şamaxıya “İnvestisiya səyahəti” təşkil olunacaq

Экслюзивные новости

В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
Зелинска: Агдам может стать движущей силой экономики региона
5 октября 2022 г. 16:17
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
Сотрудник UN-HABITAT: Азербайджанские ВПЛ очень хотят вернуться на свои земли
5 октября 2022 г. 15:48
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi