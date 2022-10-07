В Шамахе пройдет мероприятие в рамках проекта "Инвестиционное путешествие"

14 октября в рамках проекта "Инвестиционное путешествие" в Шамахе будет организовано мероприятие с участием Центрального банка Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве эко

14 октября в рамках проекта "Инвестиционное путешествие" в Шамахе будет организовано мероприятие с участием Центрального банка Азербайджана, ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ), Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики и инвестиционных компаний.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, шестое по счету мероприятие пройдет в Шамахинском филиале Азербайджанского государственного педагогического университета.

В нем субъекты бизнеса, действующие в регионе, будут проинформированы о возможностях организованного рынка капитала и преимуществах листинга на БФБ. На мероприятии будут проведены презентации, призванные повысить уровень осведомленности о рынке ценных бумаг, увеличить интерес к этой сфере в регионах и направить внимание бизнес-сообщества на рынок капитала.