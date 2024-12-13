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В Счетной палате обсудили итоги аудита деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель

В Счетной палате обсудили итоги аудита деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель В ходе состоявшегося сегодня заседания Коллегии Счетной палаты Азербайджана были обсуждены итоги аудита деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности.
Финансы
13 декабря 2024 г. 23:24
В Счетной палате обсудили итоги аудита деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель

В ходе состоявшегося сегодня заседания Коллегии Счетной палаты Азербайджана были обсуждены итоги аудита деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности.

Об этом Report сообщили в ведомстве.

В заседании под председательством главы Счетной палаты Вюгара Гюльмамедова приняли участие руководитель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азер Амирасланов, председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и глава комитета по аграрной политике Тахир Рзаев.

На заседании был обсужден "Отчет о результатах аудита работы коллекторно-дренажных систем и деятельности по борьбе с деградацией орошаемых земель в Кура-Араксинской низменности". В ходе дискуссий депутаты высказали ряд мнений и предложений по некоторым вопросам.

По итогам обсуждений было принято решение об утверждении аудиторского отчета и проведении необходимых работ по устранению выявленных недостатков.

В завершение были рассмотрены текущие вопросы повестки дня.

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