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В Самарканде открылось 32-е ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР

В Самарканде открылось 32-е ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) начало свою работу в Самарканде.
Финансы
16 мая 2023 г. 13:09
В Самарканде открылось 32-е ежегодное заседание Совета управляющих ЕБРР

Ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) начало свою работу в Самарканде.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

"16 мая в Самарканде начало свою работу 32-е ежегодное заседание Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Основная тема этого года - "Инвестиции в жизнеспособность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, в мероприятии принимает участие более 2 тыс. гостей из 73 государств, в том числе представители иностранных правительств, главы транснациональных корпораций, руководители международных финансовых институтов и банков, эксперты в сфере экономики, инвестиций, финансов и технологий, а также представители ведущих мировых СМИ.

В рамках заседания запланировано проведение свыше 50 дискуссий, партнерских сессий, пресс-конференций и институциональных мероприятий. Участники мероприятия обсудят вопросы международной торговли, развития возобновляемых источников энергии, поддержки малого и среднего бизнеса, цифровизации в целях расширения рынков, реализации программы ЕБРР "Зеленые города", а также перспективы региональной экономики.

На полях заседания состоится бизнес-форум и подписание инвестиционных соглашений и контрактов, среди которых соглашение о привлечении линии финансирования между Узпромстройбанком и ЕБРР, а также меморандум между ЕБРР и Центром инклюзивного роста Mastercard.

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Версия на английском языке 32nd annual meeting of EBRD Board of Governors opens in Samarkand

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