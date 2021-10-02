В Сальвадоре впервые добыли биткоины с помощью энергии вулкана

С 7 сентября правительство Сальвадора признало биткоин официальным платежным средством. На тот момент страна уже закупила 550 биткоинов (около 26 млн долларов США).
Ранее Букеле пояснял, что использование криптовалюты поможет Сальвадору привлечь инвестиции, повысить потребление и сократить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за пределами страны. Чтобы продвинуть криптовалюту, президент пообещал 30 долларов США в биткоинах каждому жителю страны, который заведет счет в национальном крипто-кошельке Chivo.