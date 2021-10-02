В Сальвадоре впервые добыли биткоины с помощью энергии вулкана

Сальвадор впервые добыл 0,00599179 биткоина (около 269 долларов США) с помощью майнинговых установок, работающих на энергии вулкана.

Сальвадор впервые добыл 0,00599179 биткоина (около 269 долларов США) с помощью майнинговых установок, работающих на энергии вулкана.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, об этом в своем Twitter сообщил президент страны Найиб Букеле.

По его словам, проект по майнингу криптовалюты таким способом еще находится на стадии тестирования.

Сальвадор называют "страной вулканов", и, по официальным данным, сейчас почти 25% электроэнергии, произведенной в стране, приходится на геотермальную энергию.

С 7 сентября правительство Сальвадора признало биткоин официальным платежным средством. На тот момент страна уже закупила 550 биткоинов (около 26 млн долларов США).

Ранее Букеле пояснял, что использование криптовалюты поможет Сальвадору привлечь инвестиции, повысить потребление и сократить расходы при денежных переводах для миллионов жителей, которые работают за пределами страны. Чтобы продвинуть криптовалюту, президент пообещал 30 долларов США в биткоинах каждому жителю страны, который заведет счет в национальном крипто-кошельке Chivo.